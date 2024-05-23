مطار “المؤسس” الأكثر تطورًا بالشرق الأوسط

نال مطار الملك عبدالعزيز الدولي تقديرًا دوليًا من مجلس المطارات الدولي، بعد تصنيفه كأكثر المطارات تطورًا في الربط الجوي على مستوى الشرق الأوسط مقارنةً بالعام 2019، وحصوله على المركز الثالث كأفضل مطار في مجال الربط الجوي على مستوى المطارات في الشرق الأوسط للعام الماضي 2023.
وجاء إعلان هذه النتائج خلال المؤتمر والمعرض السنوي للجمعية العامة، المقام في الرياض، ضمن النتائج التي أعلن عنها المجلس في بيان له حول تقييم المطارات الدولية لعام 2023.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس مازن بن محمد جوهر، أن الشركة عازمة على رفع مستوى الخدمات المقدمة للوصول إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى زيادة الكفاءة التشغيلية، ورفع الطاقة الاستيعابية لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بالوصول إلى 114 مليون مسافر بحلول عام 2030.
وسجل المطار خلال العام الماضي، نموًا قياسيًا في التشغيل تجاوز 36%، كما يستهدف زيادة أعداد الوجهات إلى 135 وجهة بنهاية 2024 محققًا نمو 6% مقارنةً بعام 2023.
وتأتي هذه النتائج امتدادًا للجهود المستمرة لشركة مطارات جدة، والتي تتولى إدارة وتشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي؛ إذ عملت مطارات جدة خلال الأعوام السابقة على تسخير أحدث التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية لمطار المؤسس، ورفع مستوى جودة الخدمات وتوسيع شبكة الوجهات الجوية المحلية والعالمية إلى أكثر من 125 وجهة دولية.
وتسعى الشركة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني المنبثقة من رؤية المملكة 2030، في تعزيز مكانة مطار الملك عبدالعزيز الدولي كمطار محوري عالمي، وتوفير تجربة سفر فريدة لجميع المسافرين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي من زائرين وسائحين وقاصدي البيت الحرام من ضيوف الرحمن من جميع أنحاء العالم.
من ناحية أخرى، تسلّمت شركة مطارات الدمام 3 من جوائز المطارات السعودية لعام 2023م، والتي حصدها مطار الملك فهد الدولي بالدمام، وشملت الجوائز؛ جائزة أفضل مطار من فئة (5 – 15) مليون مسافر، وجائزة أفضل منطقة تفتيش جمركي، وجائزة أفضل خدمات لذوي الإعاقة.
وسلّم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج الجوائز الثلاث للشركة، خلال اليوم الأول من مؤتمر مستقبل الطيران، الذي دشنه وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.
بدوره، أشاد الرئيس التنفيذي للشركة محمد الحسني، بجهود منسوبي المطار وعملهم الميداني الكبير للارتقاء بمستوى الخدمات وتلبية احتياجات المسافرين، حيث جرى تقديم الخدمات لقرابة الـ 11 مليون مسافر خلال عام 2023، بنمو إيجابي 16.2% على أساس سنوي.
وبيّن الحسني أن عام 2023 شهد تحقيق العديد من الأرقام القياسية، حيث شهد مطار الملك فهد الدولي نموًا بنسبة 16% في عدد الرحلات، وتم تسجيل 99.5 ألف رحلة، وارتفاع بنسبة 17% في أعداد شركات الطيران المشغلة للرحلات عبر المطار.
وأضاف بأنه تم تسجيل 48 شركة طيران، منها 45 شركة أجنبية و3 شركات وطنية، وزادت الوجهات المحلية والدولية إلى 65 وجهة، بنسبة زيادة قدرها 12% على أساس سنوي، حيث توزعت إلى 49 وجهة دولية و16 وجهة محلية. وفق “أخبار 24”.
كما نوّه بدعم الجهات الشريكة التي تعمل في مطار الملك فهد الدولي من القطاعين العام والخاص، والذي كان له دور كبير في الارتقاء بالخدمات وتحسين تجربة المسافر ومراعاة احتياجات فئات متعددة من المسافرين.