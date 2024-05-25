ميتروفيتش: جئت هنا لأن الهلال أكبر نادٍ في آسيا

أكد لاعب الهلال ألكسندر ميتروفيتش، أن هذا الموسم تاريخي بالنسبة لفريقه، وكان كل شيء مبهرا، مشيرا إلى أنهم دخلوا التاريخ وأن هذا العام كان مميزًا.
وقال ميتروفيتش في تصريحات عبر قناة “ssc”: “جئت هنا لأن الهلال أكبر ناد في آسيا، وهدفي الفوز تحقيق الألقاب وتسجيل الأهداف مع الفريق”.
وأضاف: “سعيد بتواجدي في هذا البلد الكبير وفي هذه التجربة الكبيرة، أن أكون جزءا من هذا المشروع أمر مميز”.
واحتفل فريق الهلال، مساء اليوم الجمعة، بالتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.
وانطلق حفل تتويج الهلال في ملعب “المملكة أرينا” بالعاصمة الرياض، في التاسعة من مساء الجمعة، وسط حضور جماهير الهلال.
وكانت رابطة دوري روشن قد أعلنت، الأربعاء الماضي، بالتنسيق مع إدارة الهلال، إقامة حفل لتتويج الفريق بلقب المسابقة، بعدما كان من المقرر تسلم كأس المسابقة اليوم عقب مواجهة الطائي. وفق “سبورت 24”.
وحقق الهلال لقب دوري المحترفين للمرة الـ 19 في تاريخه قبل 3 جولات من نهاية مسابقة الموسم الجاري.