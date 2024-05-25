سعود كريري: موسم مرهق ولم ينتهِ بعد

تحدث سعود كريري مدير عام إدارة كرة القدم بنادي الهلال، عن مشوار الفريق في الموسم، خلال حفل التتويج بدوري روشن.
وقال كريري عبر الناقل الحصري: “أشكر جماهير الهلال وأبارك لهم على دعمهم لنا على مدار الموسم وتحمل جميع الضغوطات التي كانت واقعة علينا في بداية الموسم”.
وأشار سعود كريري إلى أن الموسم كان مرهقًا للغاية، ولكنه لم ينته بعد، ومن الغد سيبدأ الاستعداد لمباراة نهائي كأس الملك.
وأشار سعود كريري إلى أن العقلية الاحترافية لمجالس إدارات الهلال على مر تاريخه سهّلت كثيرًا من مهمتنا في الموسم الجاري. وفق “سبورت 24”.
وأتم تصريحاته مشيدًا بلاعبي الهلال والجهاز الفني والطبي مؤكدًا أن المدرب جيسوس لم يقصر مطلقًا، ولو كان لديه وقت كاف لذهب مع اللاعبين لبيوتهم لمتابعتهم ومواصلة العمل معهم.