نيفيز: هدفنا الانتصار في باقي مباريات الموسم

أكد لاعب الهلال روبن نيفيز، أن فريقه قدم موسماً كبيراً جدًا، وقام بعمل رائع جدًا واستحق هذا الاحتفال مع جماهيره.
وقال نيفيز في تصريحات عبر قناة “ssc”: “سنركز في باقي المباريات المتبقية لنا في الموسم لتحقيق الفوز أيضاً، دائماً في الفريق نحاول تقديم أفضل ما لدينا بصورة جماعية”.
واحتفل فريق الهلال، مساء اليوم الجمعة، بالتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.
وانطلق حفل تتويج الهلال في ملعب المملكة أرينا بالعاصمة الرياض، في التاسعة من مساء الجمعة، وسط حضور جماهير الهلال.
وكانت رابطة دوري روشن قد أعلنت، الأربعاء الماضي بالتنسيق مع إدارة الهلال، إقامة حفل لتتويج الفريق بلقب المسابقة، بعدما كان من المقرر تسلم كأس المسابقة اليوم عقب مواجهة الطائي. وفق “سبورت 24”.
وحقق الهلال لقب دوري المحترفين للمرة 19 في تاريخه قبل 3 جولات من نهاية مسابقة الموسم الجاري.