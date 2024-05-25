“النقل” تطوّر 10 طرق دولية لاستقبال الحجاج

وفّرت الهيئة العامة للنقل، 10 طرق رئيسة يسلكها حجاج الدول المجاورة للوصول إلى المشاعر المقدسة لأداء فريضة الحج هذا العام؛ وذلك لتحقيق هدف رحلة آمنة وسهلة لضيوف الرحمن.
وشملت تلك الطرق، طريق “الخفجي – النعيرية – الرياض – مكة المكرمة” بطول 1473 كيلومترًا، وطريق “الرقعي – حفر الباطن – المجمعة – مكة المكرمة” بطول 1277 كيلومترًا، واللذين يسلكهما حجاج دولة الكويت.
كما يستخدم حجاج دولة الإمارات طريق “البطحاء – سلوى – الهفوف – الرياض – الطائف – مكة المكرمة” وطوله 1514 كيلومترًا، في حين يستخدم حجاج دولة قطر طريق “سلوى – الهفوف – الرياض – الطائف – مكة المكرمة” بطول 1385 كيلومترًا.
فيما يعبر حجاج مملكة البحرين جسر الملك فهد، الذي يصلهم بالخبر ثم إلى الرياض ثم الاتجاه إلى مكة المكرمة مرورًا بالطائف، بمسافة إجمالية تبلغ 1320 كم، في حين يسلك حجاج العراق طريق “جديدة عرعر – عرعر – سكاكا – المدينة المنورة – مكة المكرمة” بطول 1579 كم.
ويسلك حجاج أردنية طريقين، الأول يبدأ من طريق حالة عمار ثم تبوك ثم المدينة المنورة وصولًا إلى مكة المكرمة” بطول 1219 كيلومترًا، والثاني ينطلق من الحديثة فالقريات ثم سكاكا ثم مكة المكرمة مرورًا بالمدينة المنورة بمسافة إجمالية تبلغ 1545 كم.
ويسلك حجاج اليمن جنوباً، طريق “الوديعة – نجران – أبها – مكة المكرمة” بطول 1372 كم، أما حجاج سلطنة عُمان فيستخدمون طريق الربع الخالي “أم الزمول – البطحاء – سلوى – الهفوف – مكة المكرمة” بطول 2150 كم.
وشملت استعدادات الهيئة لموسم الحج، مسح شبكة الطرق المؤدية إلى الحرمين الشريفين، وتنفيذ عملية الكشط وإعادة السفلتة في عدد من المواقع، ومسح وتهذيب أكتاف الطرق، وإزالة الكثبان الرملية، وتنظيف مجاري الأودية، والتأكد من سلامة الحواجز الخرسانية والمعدنية، واللوحات الإرشادية والتحذيرية.
وتتميز المملكة بمساحتها الشاسعة التي تربطها بـ8 دول مجاورة، وحرصت الهيئة على الاهتمام أكثر بالطرق التي تصل حجاج تلك الدول بالمشاعر المقدسة بتصاميم حديثة ومتطورة، فضلاً عن توسعاتها في إنشاء المطارات والموانئ وتوفير القطارات وتعبيد الطرق.
وفق “أخبار 24”.