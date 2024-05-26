3 يونيو.. فتح باب الترشح لانتخابات المؤسسات غير الربحية

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية، اليوم الأحد، عن فتح باب الترشح لرئاسة المؤسسات غير الربحية في كل من الهلال والنصر والأهلي والاتحاد بنظام القائمة.
وسيتم فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية المجلس وقيد الناخبين منذ الثالث من يونيو المقبل، ويستمر لمدة خمسة أيام.
كما سيتم فحص وإعلان القائمة الأولية 8 يونيو المقبل مدة خمسة أيام، على أن تكون فترة الطعون ضد القائمة 13 من الشهر ذاته، على أن يُنظر في الطعون بدايةً من 14 يونيو ولمدة 4 أيام وفي الثامن عشر من الشهر ذاته يتم الإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين والناخبين ولمدة يومين. وفق “أخبار 24”.
وسيكون موعد الاقتراع هو العشرين من يونيو المقبل وعقد الجمعية العمومية.