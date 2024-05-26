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رياضة > الاتحاد السعودي يستضيف دورة طب الطوارئ
26/05/2024   9:44 م

الاتحاد السعودي يستضيف دورة طب الطوارئ

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يستضيف الاتحاد السعودي لكرة القدم، غدًا الاثنين، دورة طب الطوارئ وذلك بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والتي تقام على مدى 4 أيام بالرياض، بمشاركة 9 اتحادات كروية من غرب آسيا، الاتحاد القطري، الإماراتي، البحريني، الكويتي، العماني، الأردني، اللبناني، الفلسطيني إلى جانب الاتحاد السعودي.

وتهدف الدورة إلى التعرف على مستجدات الأمور الطبية في كرة القدم، وتبادل الخبرات والآراء، كما سيتم خلال الدورة الرد على كافة الاستفسارات حول طب الطوارئ والمنشطات. وفق “أخبار 24”.

ومن المقرر أن تشهد الدورة جانبين نظري وتطبيقي، حيث سيتم خلال الجانب النظري عقد محاضرات حول آخر المستجدات في مجال طب الطوارئ في كرة القدم، فيما سيشهد الجانب التطبيقي تدريب المشاركين على التعامل مع الحالات العاجلة.

الاتحاد السعودي يستضيف دورة طب الطوارئ

رياضة
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