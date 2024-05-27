القصبي أمام الشورى لمناقشة أداء التجارة

يحضر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي جلسة مجلس الشورى يوم الأربعاء 28 ذي القعدة والتي تأتي رغبة من المجلس في مناقشة أداء وزارة التجارة والصعوبات والمعوقات التي تواجهها.
وكشف مجلس الشورى عن استقباله مقترحات المواطنين واستفساراتهم التي يرغبون عرضها على وزير التجارة ماجد القصبي من خلال الموقع الرسمي للمجلس.
وكان وزير التعليم يوسف البنيان، حضر جلسة مجلس الشورى الـ29 للسنة الرابعة من الدورة الثامنة، المُنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، وجرى خلال الجلسة مناقشة قضايا حيوية ومسائل شغلت أغلب الأُسَر السعودية ومجتمع التعليم بشكل خاص، حيث تلقى المجلس أسئلة واستفسارات تجاوزت الـ 9 آلاف سؤال من المواطنين. وفق “أخبار 24”.