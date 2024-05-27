4 أيام متبقية على انتهاء مهلة “ترقيم الإبل”

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى استغلال الأيام الأربعة المتبقية من مهلة ترقيم الإبل وتسجيلها إلكترونيًا، والتي تفصل أصحاب الإبل غير المرخصة عن تطبيق العقوبات عليهم.
وأوضحت الوزارة أنه جرى ترقيم 100 ألف متن، من أصل 269 ألف متن مُستهدف بمشروع ترقيم الإبل محلياً؛ مشيرة إلى أن عقوبة عدم ترقيم الإبل تشمل غرامات مالية متدرجة تصل إلى 10 آلاف ريال لكل رأس من الإبل.
وأشارت إلى أن المهلة الممنوحة من قبل الوزارة تنتهي يوم الجمعة المقبل، الموافق 31 مايو الجاري، موضحة أن الترقيم يضمن لأصحاب الإبل حفظ حقوقهم والتمتع بالمزايا والخدمات المقدّمة لهم.
ويعود ترقيم الإبل وتسجيلها إلكترونيًا، بالعديد من الفوائد لأصحابها، وللجهات المسؤولة عنها على حدٍ سواء؛ إذ يسهم في تمكين الوزارة من تنفيذ خططها لتحسين الإنتاج الحيواني في المملكة، كما يساعدها على مكافحة الأوبئة والأمراض الحيوانية حال حدوثها.
ويسهم الترقيم في تأصيل سُلالات الحيوانات في المملكة وبناء رؤية شاملة عنها، كما أنه يتيح قاعدة بيانات دقيقة للإبل في المملكة؛ تُسهّل إجراءات نقل ملكيتها، إلى جانب أن الترقيم يساعد على رصد أعداد الإبل وأنواعها وأجناسها وتوزيعها الجغرافي في المملكة. وفق “أخبار 24”.
كما يمكن مُلاك الإبل من توثيق ثرواتهم الحيوانية في سجلات الوزارة، فضلًا عن إسهامه في ضبط حركة الإبل السائبة وتقليل تسبّبها في الحوادث على طرق المرور السريع، وتسببها في إتلاف الممتلكات.
وكانت الوزارة أطلقت في وقتٍ سابق، خدمة طلب ترقيم الثروة الحيوانية وتسجيلها إلكترونيًا؛ للإسهام في توفير بيانات دقيقة عنها في جميع مناطق المملكة، مما ينعكس إيجابًا على أهميتها الاقتصادية والبيئية والحيوية.