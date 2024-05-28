رونالدو: لم أنتظر الرقم القياسي.. وأتمنى “نهائيًا عادلًا”

أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر وهداف دوري روشن عن سعادته بقيادة فريقه للفوز في آخر مباريات الفريق في دوري روشن للمحترفين.
وسجل رونالدو ثنائية زيّن بها فوز النصر على الاتحاد بنتيجة 4-2 في المباراة التي جرت بينهما، مساء الاثنين، ليصبح صاحب أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد في تاريخ الدوري السعودي بـ35 هدفًا.
وقال رونالدو في تصريحات عقب نهاية اللقاء إنه لم يكن ينتظر تحقيق رقم قياسي على مستوى تسجيل أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بالدوري السعودي، لكنه في النهاية رقم مهمة في مسيرته. وفق “سبورت 24”.
وأضاف رونالدو أن النصر أنهى الدوري بصورة جيدة وفوز كبير وهو ما يمنحه دفعة قبل الاستعداد للهدف القادم المتمثل في نهائي كأس الملك.
وأكد رونالدو أن لاعبي النصر سيقدمون أفضل ما لديهم أمام الهلال متوقعًا نهائيًا مثيرًا وقويًا، قائلًا إنه يتمنى أن يكون نهائيًا عادلًا، بحسب قوله.