العويس: الهلال يتفوق على الجميع.. وكأس الملك من نصيبنا

قال محمد العويس حارس مرمى الهلال إن فريقه قدم مستوى استثنائيًا من حيث النقاط والانتصارات بفضل المستوى المميز لجميع اللاعبين الذين شاركوا طوال الموسم.
وأضاف العويس في تصريحات عقب نهاية المباراة الختامية للهلال في دوري روشن أمام الوحدة والتي أنهاها بالفوز ليحقق دوري اللاهزيمة برقم قياسي من النقاط والأهداف، أن موسم الهلال كان استثائيًا في كل شيء وحطم خلاله كل الأرقام.
وعن تأثير الأجانب الذين تعاقد مع الهلال الصيف الماضي في تحقيق هذا الإنجاز، قال العويس إن الهلال يملك بنية تحتية سليمة جدًا منذ سنوات وليست وليدة اليوم، ولذلك أي لاعب ينضم للفريق ينسجم سريعًا، لافتًا إلى أن هذه البنية غير متوفرة في أي نادٍ آخر بالمملكة وهو ما يسهل مهمة أي لاعب أجنبي ينضم للهلال. وفق “سبورت 24”.
وعن المواجهة القادمة أمام النصر في نهائي أغلى الكؤوس كأس خادم الحرمين الشريفين أعرب العويس عن ثقته في أن الكأس ستكون من نصيب الهلال.