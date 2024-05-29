بينالي الدرعية للفن المعاصر يودع زواره

ودعت مؤسسة بينالي الدرعية بنسختها الثانية من بينالي الدرعية للفن المعاصر “ما بعد الغيث” في حيّ جاكس بالدرعية زوارها، وسط إقبالٍ غير مسبوقٍ، حيث فاق عددهم 222 ألف زائر من داخل وخارج المملكة.
واستضاف البينالي أعمالًا لفنانين من المملكة ومن مختلف أنحاء العالم، كما تجاوز عدد الفنانين المشاركين في هذا العام 100 فنان من 44 دولة، وقدموا 177 عملاً فنيًا، منها 47 عملاً تم تكليفهم به من مؤسسة بينالي الدرعية، وجرى تنظيم البينالي بإشراف المدير الفني أوتي ميتا باور، وبمساعدة القيّمين الفنيين المشاركين وجدان رضا، وروز ليجون، وأنكا روجويو، وآنا سالازار، والقيّم الفني المساعد راهول غوديبودي.
وحقق البينالي نجاحًا استثنائيًا، حيث زاد عدد الزوار بنسبة ضعف ما شهدته النسخة السابقة عام 2021، وبلغ إجمالي عددهم 222,341 زائرًا، يشكل الشباب (أقل من 32 عامًا) 36.5% من الزوار، ومن بينهم الأطفال (أقل من 18 عامًا)، ويذكر أن 75% من الزوار كانوا من داخل المملكة.
وشمل البينالي معرضًا امتد عبر ست صالات عرض وعددًا من المساحات الخارجية، كما أُقيم برنامج ثقافي يضم ورش عمل وجلسات حوارية، وجولات، وعروض أفلام، وأداء، شارك في هذه الفعاليات أكثر من 11,000 مشارك، بما في ذلك أكثر من 8,000 طفل من 200 مدرسة في البرامج التعليمية.
وشهد المعرض أيضًا 463 جولة مدرسية شارك فيها أكثر من 2,900 طفل، وكانت غالبية الطلاب المشاركين من سكان مدينة الرياض ومحافظة الدرعية، الذي يمثل شاهداً حياً على قدرة الفن على إبراز القواسم المشتركة بين فئات وأطياف المجتمع الإنساني، كما يمثل واجهة ترحب بضيوف المملكة وتعرفهم بما يميزها من أصالة وتراث وفن وانفتاح على العالم والمستقبل.وفق “أخبار 24”.
وخلال الأسبوع الختامي من البينالي، استضافت مؤسسة بينالي الدرعية برنامجاً حافلاً من الفعاليات، تضمن جلسات حوارية وعروضاً فنية وورش عمل، وعروض أفلام وفعاليات متنوعة، حضرها الزوار من مختلف الفئات، من المواطنين والمقيمين والزوار، كما شكرت مؤسسة بينالي الدرعية للقيمين الفنيين، وجميع الفنانين المشاركين، والشركاء والداعمين من مؤسسات وأفراد، والذين أسهموا بسخاء في إنجاح الحدث.