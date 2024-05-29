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29/05/2024   8:23 ص

فيسبوك يغير الخصوصية لتطوير”AI”

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يعتزم موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تغيير سياسة الخصوصية الخاصة به فيما يتعلق بميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل”ميتا AI”.

وتسمح التغيرات الجديدة، حسب موقع “PC WORLD”، بقراءة المنشورات والصور من جميع المستخدمين بواسطة الذكاء الاصطناعي، للمساعدة في تحسين الخدمات المقدمة بمثل هذه التقنية.

وتستبعد سياسة الخصوصية بشكلها الجديد، قراءة رسائل المستخدمين على فيسبوك، وما تحتويه من نصوص وصور عامة.

وتهدف هذه السياسة إلى تدريب الذكاء الاصطناعي على كتابة النصوص وتحرير الصور بشكل أفضل من المستويات التي هو عليها في الوقت الحالي.وفق “أخبار 24”.

فيسبوك يغير الخصوصية لتطوير”AI”

مال وأعمال
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