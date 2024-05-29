تقديم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تقديم موعد صرف معاش الدفعة 30 لمستفيدي الضمان الاجتماعي.
وأوضحت الوزارة، أنه تقرر أن يكون موعد صرف الضمان غداً الخميس الموافق 30 مايو 2024.
وسبق أن أتاحت الوزارة إمكانية الاعتراض على قرار إيقاف صرف معاشات مستفيدي الضمان الاجتماعي، من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية مدعوماً بالمستندات اللازمة.
وكانت الوزارة قد حذرت المُستفيدين من حسابات تدعي التحايل على النظام للتسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، والحصول على معاش الضمان الاجتماعي بغير حق. وفق “أخبار 24”.