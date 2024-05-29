رئيس “سدايا”: دعم ولي العهد توجنا بجوائز “WSIS +20”

أكد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عبدالله الغامدي، أن دعم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان للهيئة منذ إنشائها عام 2019، كان السبب في العديد من الإنجازات الوطنية، ومنها فوز المملكة بجوائز منتدى القمة العالمية السنوية لمجتمع المعلومات 2024 “WSIS 20” الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات نظير عددٍ من المشروعات والمبادرات التقنية التي قدمتها سدايا من بين أكثر من 193 دولة.
وأضاف “الغامدي”، أن تتويج المملكة في هذا المحفل الدولي جاء نتيجة فوز بنك البيانات الوطني، واستشراف في سدايا ضمن فئة (دور الحكومات وجميع أصحاب المصلحة في تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية)، فيما نالت “سدايا” شهادتي تميز عن مبادرتيها اللتين نفذتهما وهما: مبادرة برنامج إيلفيت ضمن فئة (بناء القدرات)، ومبادرة مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ضمن فئة (الأبعاد الأخلاقية لمجتمع المعلومات).
ولفت رئيس “سدايا” إلى أن هذا المنجز الوطني يتسق مع مُستهدفات رؤية السعودية 2030 بقيادة الأمير محمد بن سلمان، في ظل دعمه غير المحدود لجعل المملكة مركزًا تقنيًا عالميًا لأحدث التقنيات المتقدمة والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مؤكدًا استمرار جهود الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في تحقيق الاستفادة المثلى من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي وخدمة التحول الرقمي في المملكة عبر التكامل مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة للارتقاء بمستوى الخدمات التقنية المقدمة؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة التي تؤكد على بذل أقصى ما يمكن؛ للارتقاء بالخدمات المقدمة في المملكة وتعزيز مكانتها دوليًا بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وشدد على أن هذا المنجز الوطني ينضم إلى سلسلة من المنجزات العالمية التي تحققت خلال مسيرة “سدايا” في مختلف المحافل العالمية، عازياً ذلك إلى دعم ومؤازرة ولي العهد، المُمكّن للهيئة من الاضطلاع بدورها في النهوض بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتحفيز نموهما، وجعل المملكة مركزًا تقنيًا عالميًا لأحدث التقنيات المتقدمة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ولتكون المملكة دائمًا رائدة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن منتدى القمة العالمية السنوية لمجتمع المعلومات 2024، عبارة عن قمة دولية سنوية تجمع مختلف المتخصصين والمسؤولين بمجالات التقنيات المتقدمة من أنحاء العالم، بما في ذلك الحكومات، والمجتمع المدني، والقطاعات الخاصة، والأوساط الأكاديمية، والمنظمات الدولية، والمجتمعات التقنية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن “سدايا” نالت الاستحقاق بجائزة وشهادتين عالميتين، موضحًا أن هذه المساعي تأتي ضمن الجهود التي تتبناها الهيئة بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة.