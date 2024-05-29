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رياضة > وقف احتراف الحراس الأجانب في دوري الدرجة الأولى
29/05/2024   11:18 م

وقف احتراف الحراس الأجانب في دوري الدرجة الأولى

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قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم على قصر مركز حراسة المرمى في أندية دوري الدرجة الاولى على اللاعبين السعوديين.

واعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المقترح المقدم من مجلس إدارة رابطة دوري الدرجة الأولى للمحترفين، والذي تم اقراره من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بقصر مركز حراسة المرمى على الحراس السعوديين في جميع المباريات الرسمية لدوري الدرجة الأولى للمحترفين ، اعتباراً من الموسم 2026-2025 الرياضي. وفق “سبورت 24”.

وكانت أندية القادسية والعروبة والخلود قد صعدت من دوري الدرجة الأولى “يلو” إلى روشن في الموسم المقبل.

وقف احتراف الحراس الأجانب في دوري الدرجة الأولى

رياضة
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