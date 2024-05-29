خيسوس وبونو بـ”ذهب خاص” يسطران أمجادهما مع الهلال

سجل البرتغالي خورخي خيسوس مدرب فريق الهلال اسمه بحروف من ذهب خلال منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2023-2024، حاصداً جائزة أفضل مدرب بعدما استطاع من تحقيق ارقام قياسية مع الفريق الأزرق.
وتمكن خيسوس من قيادة الهلال للقب الدوري دون تسجيل أي خسارة للمرة الثانية في تاريخ الفريق الأزرق عقب موسم 2010-2011.
وكان الموسم الاستثنائي للفريق الأزرق، فال خيراً على المدرب البرتغالي الذي ظل يحصد جوائز افضل مدرب للشهر خلال منافسات الدوري، محققاً إياها في 5 مرات، في الذي سجل ذات المدرب انجازاً مع الفريق بقيادته للقب الدوري بأعلى معدل للنقاط على الاطلاق في تاريخ الدوري.
كما حقق المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال افضل حارس عن موسم 2023-2024، في انجاز تاريخي يحسب له في اول مشاركة مع الفريق الأزرق في موسم رياضي، ليدون اسمه الى جانب المدرب خيسوس بـ”احرف من ذهب” في سجلات نادي الهلال.
وتمكن الهلال من تحقيق لقب الدوري بأعلى معدل للأهداف بلغ 101 هدف، في الوقت الذي استقبلت شباك الفريق 23 هدف فقط في 34 مباراة بالدوري. وفق “سبورت 24”.
ووصلت بعثة فريق الهلال الى جدة، الأربعاء، تاهباً لخوض نهائي كأس الملك المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالجوهرة المشعة، حيث ينتظر ان يخوض الفريق مرانه الأخير بالمدينة الساحلية في الوقت الذي شهدت بعثة الفريق تواجد البرازيلي مالكوم بعد تجاوزه للإصابة.