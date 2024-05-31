آلية لتصنيف المقاولين بدول مجلس التعاون

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن المملكة تتطلع لمشاركة فاعلة من جانب القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجية في مؤتمر العمل البلدي الخليجي الثاني عشر، والذي تستعد الرياض لاستضافته خلال الفترة من 6 – 8 أكتوبر المقبل.
واستعرض الحقيل، خلال مشاركته في الاجتماع الـ 27 للجنة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مقترحات الخطة التنفيذية للمبادرات المعنية بلجنة البيئة الحضرية في خطة العمل البلدي (2024 – 2030)، من بينها دليل استخدام ألواح الطاقة الشمسية في المباني، ودليل منظومة إدارة النفايات المتكاملة نحو الاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى خيارات التنقل المستدامة ودليل التصميم الحضري في دول مجلس التعاون.
وتطرق الاجتماع إلى التوصيات المقترحة حول الخطة التنفيذية للمبادرات المعنية بلجنة التخطيط العمراني الاستراتيجي في خطة العمل البلدي، وكذلك ورش العمل والمؤتمرات والندوات المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بالتخطيط العمراني التي ستعقدها وتشارك فيها الدول الأعضاء خلال العام 2025.
كما تناول مستجدات الخطة التنفيذية للمبادرات المعنية بلجنة تطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية في خطة العمل البلدي، ودليل تنظيم عربات الأغذية، ودليل تنظيم السكن الاجتماعي، كما وافق الاجتماع على دليل إجراءات سحب وحجز المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة، ودليل اشتراطات شركات مكافحة الصحة العامة بدول مجلس التعاون.
كما ناقش الاجتماع مستجدات الخطة التنفيذية حول آلية تصنيف المقاولين في قطاع التشييد والبناء لدول مجلس التعاون، كما أوصت اللجنة خلال اللقاء بعقد اجتماع للجنة كود البناء الخليجي خلال شهر يوليو القادم للبدء في تنفيذ المرحلة الاسترشادية لتطبيق الكود ومتابعة كافة الأمور الفنية المتعلقة بذلك.
وحث الاجتماع الدول الأعضاء والأمانة العامة على المشاركة الفعالة وإبراز منجزات العمل البلدي الخليجي المشترك في المحافل الدولية، واستمرار تفعيل آلية تبادل الخبراء والمختصين في المجال البلدي بين دول المجلس، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع عدد من المنظمات الدولية المتخصصة التي تخدم المجال البلدي.
واستعرض الاجتماع التنسيقات المتعلقة بلجنة تحكيم جائزة مجلس التعاون في مجال العمل البلدي لاختيار الفائزين خلال الدورة الخامسة.
لعامي 2023 – 2024 في مجال العمل البلدي، وتكريمهم على هامش مؤتمر العمل البلدي الخليجي الثاني عشر المقرر عقده في المملكة خلال العام 2024، كما حددت اللجنة الدورة القادمة للجائزة خلال عامي 2025- 2026.
وعقد كبار مسؤولي البلديات بدول مجلس التعاون اجتماعهم التحضيري الـ(40) للاجتماع الـ(27) للجنة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول المجلس، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة، حيث ترأس وفد المملكة خلال الاجتماع وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتخطيط الحضري والأراضي المهندس فهد بن صالح المطلق. وفق “أخبار 24”.
وتناول الاجتماع القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في الدورات السابقة فيما يخص المجال البلدي، بشأن التخطيط العمراني الاستراتيجي والبيئة الحضرية، وكذلك كود البناء الخليجي، وتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية وشروط وآلية تصنيف المقاولين، وخطة العمل البلدي الخليجي المشترك للأعوام (2024 – 2030).