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01/06/2024   4:19 م

تقنية جديدة من نوعها لعلاج الأعصاب المقطوعة

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نجحت دراسة حديثة في التوصل إلى تقنية طبية تعالج الأعصاب المقطوعة بشكل سريع، دون الحاجة إلى تقنيات الخياطة الجراحية المجهرية التقليدية.

وأوضحت الدراسة التي أعدها باحثون كوريون، أن التقنية الجديدة جرى تصميمها لمحاكاة الخصائص الهيكلية لجلد الإنسان مع امتلاك قدرات قوية على لصق الأنسجة.

وحسب الدراسة فإن هذه الرقعة العصبية تجمع بين خصائص المرونة واللزوجة؛ ما يوفر قدرة كبيرة على تشتيت الضغوط الخارجية وامتصاص بعضها الآخر بشكل فعال. وفق “أخبار 24”.

وتعمل طريقة العلاج في تلك التقنية الضمادة بطريقة تغليف موقع تمزق العصب؛ ما يسهل عملية التئام الأعصاب بسرعة وسهولة، ويلغي الحاجة إلى تقنيات جراحية مجهرية معقدة.

تقنية جديدة من نوعها لعلاج الأعصاب المقطوعة

مال وأعمال
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