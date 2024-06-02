الأهلي يلاقي الأهلي المصري في اعتزال خالد مسعد

تستعد جماهير الكرة السعودية بشكل عام وجماهير النادي الأهلي بشكل خاص للاحتفاء بنجم النادي الأهلي والاتحاد والمنتخب السعودي السابق، الكابتن “خالد مسعد”، والذي تحدد طرفي مباراة اعتزاله.
وسيلتقي النادي الأهلي مع نظيره الأهلي المصري في مباراة ودية سيتحدد موعدها في وقت لاحق، في مهرجان اعتزال الكابتن خالد مسعد.
وأقيم مساء اليوم السبت مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مهرجان اعتزال الكابتن خالد مسعد بحضور نخبة من نجوم الكرة السعودية السابقين والذين حرصوا على الاحتفاء بنجم الكرة السعودية السابق.
من جانبه وجه “خالد مسعد” الشكر لسمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ولجميع زملائه اللاعبين في الأهلي والاتحاد والوحدة على دعمهم لهذه المبادرة، لافتًا إلى أنه اختار النادي الأهلي المصري كونه من محبيه وباعتباره النادي الأكبر في إفريقيا ولما يملكه من تاريخ عريق.
توج مسعد خلال مسيرته بالعديد من الألقاب المحلية والآسيوية، على رأسها تتويجه مع المنتخب السعودي بكأس آسيا في نسختي 1988 و1996، فضلًا عن تتويجه بكأس آسيا للناشئين 1985، كأس آسيا للشباب 1986، كأس الخليج 1986، المشاركة في كأس العالم 1994 و1998، والمشاركة في كأس القارات نسخ 1992، 1995 و1997.
وعلى المستوى المحلي توج خالد مسعد مع الأهلي بلقبي كأس ولي العهد 1998 وكأس الاتحاد السعودي 2001، ومع الاتحاد ببطولة الدوري 2001 و2003 وكأس السوبر السعودي المصري 2001. وفق “سبورت 24”.
ولم تخل مسيرة خالد مسعد من الألقاب الفردية حيث اختير كأفضل لاعب في كأس العرب 1992 وثالث أفضل لاعب آسيوي 1992 وأفضل لاعب خليجي 1996، كما أنه كان هداف المنتخب في تصفيات مونديال 1998، كما اختير هدفه في شباك أمريكا في كأس القارات 1992 ضمن أفضل 13 هدفًا في البطولة.
بدأ خالد مسعد مسيرته الكروية ضمن فريق الناشئين بالنادي الأهلي قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول عام 1986 وهو لم يتجاوز الـ17 عامًا، ومنذ ذلك الحين حافظ على مكانه أساسيًا مع الأهلي والذي رحل عنه عام 2001 إلى الاتحاد في تجربة قصيرة حتى ابتعد عن الملاعب بعدها بعامين.