طلائع حجاج إيطاليا تصل مكة المكرمة

وصل إلى مكة المكرمة، صباح اليوم (الاثنين)، الفوج الأول من الحجاج الفرادى القادمين من إيطاليا، والبالغ عددهم 130 حاجاً.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية، الدكتور أحمد سندي، أنه تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، وبمتابعة وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، جرى توفير جميع الخدمات لضيوف الرحمن ليؤدوا فريضتهم بيسر وسهولة وراحة واطمئنان.
وكانت قد وصلت في وقت سابق أولى طلائع الفوج الأول من بعثة حجاج السودان القادمين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، وبلغ عددهم 305 حجاج من أصل نحو 8 آلاف يُتوقع وصولهم تباعًا.
واستقبلت شركة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا الحجاج السودانيين، بالورود والهدايا التذكارية، حيث عبر الحجاج عن مشاعرهم الفياضة بالوصول بيسر وسهولة إلى مكة المكرمة، أقدس بقاع الأرض.
وأكد رئيس مجلس إدارة مطوفي جنوب شرق آسيا، السيد علي بن حسين بندقجي، أن استقبال الحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم يشكلان شرفًا ومسؤولية كبيرة، كما جرى توفير أقصى درجات الراحة والسكينة للحجاج، وتسخير كل الجهود لضمان راحتهم وسهولة أداء مناسكهم، وذلك في إطار الرعاية والاهتمام اللذين توليهما حكومة المملكة لضيوف الرحمن. وفق “أخبار 24”.
وفي السياق نفسه، شكر أمين الحج والعمرة السوداني، الدكتور محمد عثمان الخليفة، المملكة حكومةً وشعبًا، على هذا الاستقبال الحافل والمتميز، كما أثنى على جهود وزارة الحج والعمرة في تذليل جميع العقبات، ما يمكّن حجاج السودان من أداء فريضة الحج في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان.