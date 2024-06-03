الاتحاد يغري الاتفاق بنجوم صف أول لشراء عقد الموسى

علمت مصادر عن توجُّه إدارة الاتحاد لشراء عقد اللاعب سعد الموسى بعد النجاح الذي حققه اللاعب خلال مسيرته مع الفريق بالموسم الرياضي المنصرم بنظام الإعارة.
وبحسب المصادر فإن الاتحاديين سيضعون على طاولة الاتفاقيين عددا من الخيارات الفنية لفريقهم لتخفيض المبلغ المحدد لشراء عقد الموسى وحسم انتقاله بشكل رسمي قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وأشارت المصادر إلى أن هناك عددا من الأسماء التي وضعها الاتحاديون يأتي في مقدمتهم مدالله العليان رغم تمسُّك الأخير بمخالصة مالية تتيح له الانتقال لأي نادٍ. وفق “سبورت 24”.
وكان الاتحاد حسم تجديد إعارة حامد الغامدي لموسم جديد، في الوقت الذي ضمن شراء عقد اللاعب أحمد الغامدي، وتأتي التحركات الاتحادية للإعداد للمعسكر الخارجي للفريق.