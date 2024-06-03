نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > الاتحاد يغري الاتفاق بنجوم صف أول لشراء عقد الموسى
03/06/2024   1:28 م

الاتحاد يغري الاتفاق بنجوم صف أول لشراء عقد الموسى

+ = -
56

علمت مصادر عن توجُّه إدارة الاتحاد لشراء عقد اللاعب سعد الموسى بعد النجاح الذي حققه اللاعب خلال مسيرته مع الفريق بالموسم الرياضي المنصرم بنظام الإعارة.

وبحسب المصادر فإن الاتحاديين سيضعون على طاولة الاتفاقيين عددا من الخيارات الفنية لفريقهم لتخفيض المبلغ المحدد لشراء عقد الموسى وحسم انتقاله بشكل رسمي قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وأشارت المصادر إلى أن هناك عددا من الأسماء التي وضعها الاتحاديون يأتي في مقدمتهم مدالله العليان رغم تمسُّك الأخير بمخالصة مالية تتيح له الانتقال لأي نادٍ. وفق “سبورت 24”.

وكان الاتحاد حسم تجديد إعارة حامد الغامدي لموسم جديد، في الوقت الذي ضمن شراء عقد اللاعب أحمد الغامدي، وتأتي التحركات الاتحادية للإعداد للمعسكر الخارجي للفريق.

الاتحاد يغري الاتفاق بنجوم صف أول لشراء عقد الموسى

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885301378.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com