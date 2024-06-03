“الصحة” تتيح التسجيل ببرنامج “فني رعاية المرضى”

أتاحت وزارة الصحة التسجيل في برنامج “فني رعاية مرضى”، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وتشمل التخصصات المقبولة في البرنامج، الأحياء، والأحياء الدقيقة، والتقنية الحيوية، والكيمياء، والكيمياء الحيوية، والفيزياء الطبية، وعلم الحيوان، وعلم النبات، والعلوم الطبية الحيوية.
وتتيح الوزارة التقديم على البرنامج حتى يوم الأربعاء الموافق 13 من شهر يونيو الجاري.
ويكمن دور فني رعاية المرضى في التعامل مع المريض مباشرة تحت إشراف أخصائي التمريض، وتشمل واجباته على أخذ العلامات الحيوية، وإعداد الفراش وتضميد الجروح.
ويساعد الفني أخصائي التمريض على القيام بالإجراءات الصحية وتقديم الدعم والتوجيه لمرضى العيادات الخارجية أو المرضى المنومين. وفق “أخبار 24”.
كما يتولى الفني عددًا من المسؤوليات الرئيسية، تشمل تدوين البيانات الشخصية والحيوية للمرضى، وتقديم الرعاية الشخصية لهم، والإجابة عن أسئلة المريض عند الحاجة، ومرافقته إلى العيادات والخدمات والمختبرات أو أي قسم يتطلب تعبئة معلومات المرضى.