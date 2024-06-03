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جديد المحليات > “2.8 مليون” اتصال طوارئ لـ”911″ في مايو
03/06/2024   10:49 م

“2.8 مليون” اتصال طوارئ لـ”911″ في مايو

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تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم الطوارئ الموحد (911) في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية 2.8 مليون اتصال خلال شهر مايو من عام 2024.

يأتي ذلك ضمن مهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص باستخدام أنظمة آلية ومتطورة يعمل عليها كادر متخصص بعدة لغات وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.

وبلغ عدد المكالمات المستقبلة في منطقة مكة المكرمة (875٬886)، وفي منطقة الرياض وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى (1٬337٬315)، وفي المنطقة الشرقية وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى (583٬673)، بإجمالي (2٬796٬874) مكالمة في المناطق. وفق “أخبار 24”.

“2.8 مليون” اتصال طوارئ لـ”911″ في مايو

جديد المحليات
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