5 آلاف سيارة أجرة لخدمة الحُجّاج

وفَّرت الهيئة العامة للنقل، أكثر من 5 آلاف سيارة أجرة، لتيسير تنقُّل ضيوف الرحمن بكل يسر وأمان خلال موسم الحج.
وأوضحت الهيئة أن سيارات الأجرة المرخصة، مجهزة بأحدث التقنيات لتقديم رحلة آمنة ومريحة لضيوف الرحمن، مشيرة إلى أنها تشمل تتبعًا مباشرًا للرحلة وعدادًا إلكترونيًّا.
وتتمتع السيارات أيضًا بوسائل دفع متعددة تتضمن الدفع الإلكتروني، وذلك لضمان وصول ضيوف الرحمن إلى بيت الله الحرام والمناطق المركزية بكل يسر وأمان.
ويعمل الناقل النظامي على توفير تجربة مثالية وآمنة للركاب، ملتزمًا بتفعيل العداد الإلكتروني خلال الرحلة، وفي حال عدم التزامه بذلك يحق للراكب الاستفادة من الرحلة مجانيًّا. وفق “أخبار 24”.
ويلتزم الناقل بالخصوصية وقواعد السير على الطرق وفقًا لنظام المرور، إضافة للتعامل مع الركاب بلطف واحترام، والتقيد بالزي الرسمي أثناء أداء العمل.
ودعت الهيئة للالتزام بالآداب العامة داخل سيارات الأجرة، بما في ذلك عدم التدخين والأكل داخل السيارة، كما يجب عدم تجاوز عدد المقاعد المسموحة أثناء الرحلة، وعدم العبث بالتجهيزات والملصقات، مؤكدة ضرورة ربط حزام الأمان لضمان سلامة الركاب خلال الرحلة.