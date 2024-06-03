زيادة الإيجارات السكنية تحرك “الشورى”

طالب مجلس الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ودراسة اللوائح والسياسات للحد من الزيادات المفاجئة في إيجارات العقارات السكنية، ومتابعة ووضع الحلول لمؤشرات التضخم في سعر المنتج السكني لتأثيراتها الاقتصادية على نمو واستدامة قطاع الإسكان.
وخلال الجلسة أصدر المجلس قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة، وطالبها بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني ودراسة المنافسة في قطاع الطيران وأثر سلوك المنشآت العاملة فيه على أسعار تذاكر الرحلات؛ بما يضمن تعزيز حماية المستهلك، ومنع الممارسات الاحتكارية، وتطوير حلول تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لتحليل البيانات ذات العلاقة بالمنافسة؛ بما يُمكنها من إجراءات التنبؤ والبحث، وتنفيذ دراسات المنافسة للأسواق والقطاعات.
وتناول المجلس التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام وطالب الوزارة باستكمال الإجراءات اللازمة؛ لتطوير مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وتمكينه من إنشاء خطوط إنتاج رقمية طباعية جديدة، وتوفير متطلباته من المواد والأجهزة، ودعا الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ؛ لزيادة الدعاة والموظفين العاملين في الخارج، ودراسة زيادة عدد وسعة الجوامع والمساجد في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام.
وفي الشأن الرياضي أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن سباقات الخيل طالب من خلاله نادي سباقات الخيل بالعمل على زيادة إيراداته الفعلية من الرعايات والإعلان، والعمل على تطوير الميادين الكبرى في مناطق المملكة لزيادة مواسم السباق، والعمل على سعودة مهن الخيالة والمدربين.
وناقش المجلس التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأنه، فقد طالب الأعضاء مجلس شؤون الأسرة بالتنسيق مع القطاع الخاص في التوسع بإنشاء الحضانات المعتمدة في كل الأحياء وأماكن العمل لدعم تمكين عمل المرأة والسعي نحو استقرار الأسرة، والمحافظة على الاستقرار النفسي والعقلي والسلوكي للأطفال ، وتفعيل الأهداف الاستراتيجية الواردة في تنظيمه والمتعلقة بإجراء البحوث والدراسات العلمية حول مختلف قضايا وحالات الأسرة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ودراسة إعداد إطار وطني شامل لتعزيز الاتزان الرقمي لدى الأسرة.
وأكد عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل زومة على أهمية أن يعزز مجلس شؤون الأسرة دوره بتقديم دراسات علمية لبعض الظواهر المجتمعية، مُشيراً إلى أهمية أن يعمل المجلس من خلال لجانه ومبادراته على تقوية وتعزيز كل مكونات الأسرة الثلاثة الرجل والمرأة والأبناء. وفق “أخبار 24”.
وفي الشأن البيئي استعرض المجلس التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام، وطالب الأعضاء الوزارة بزيادة الدعم لصيادي الأسماك السعوديين ماديا ومعرفيا والإسراع في إنشاء معاهد للصيد البحري في المملكة والعمل على تكوين شركات لصيد الأسماك لاستغلال الثروة السمكية فيها، ودعم وتشجيع الوزارة للمشاريع الزراعية وذلك من خلال دراسة منح مهل محددة للمواطنين الحاصلين على القرارات الزراعية التي تم إلغاؤها.