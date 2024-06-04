غموض موقف سالم الدوسري من مواجهة باكستان

لازال موقف سالم الدوسري، لاعب فريق الهلال، معلقًا من حيث المشاركة من عدمه في مباراة المنتخب الوطني أمام مضيفه الباكستاني.
وغاب سالم الدوسري عن التدريبات الجماعية للأخضر أمس الإثنين، حيث قام بتمارين خاصة مع المعد البدني بعد شكواه من آلام عضلية.
ويحسم الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للأخضر، موقف سالم الدوسري من المشاركة في مواجهة باكستان من عدمه وفقًا للتقرير الطبي اليوم الثلاثاء.
وتغادر بعثة المنتخب الوطني السعودي الرياض متجهةً إلى باكستان غدًا الأربعاء لخوض المواجهة المقرر لها السادسة والنصف من مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا. وفق “سبورت 24”.
ويعتلي المنتخب الوطني السعودي صدارة مجموعته التي تضم معه منتخبات طاجيكستان وباكستان والأردن برصيد 10 نقاط.