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رياضة > تجدد مفاوضات أندية روشن مع ريتشارليسون
04/06/2024   9:26 م

تجدد مفاوضات أندية روشن مع ريتشارليسون

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لا زال البرازيلي ريتشارليسون محط اهتمام عدد من أندية دوري روشن السعودي من أجل الحصول على خدماته في الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية أن المفاوضات لا زالت قائمة بين مهاجم توتنهام الإنجليزي والجانب السعودي خلال الأيام الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من ناد سعودي يرغب في ضم اللاعب في “الميركاتو” الصيفي الجاري.

وساهم ريتشارليسون في 16 هدفًا بقميص توتنهام الإنجليزي بالموسم المنقضي.

صاحب الـ 27 عامًا خاض 48 مباراة دولية مع المنتخب البرازيلي وتمكن من تسجيل 20 هدفًا، وتبلغ قيمته السوقية عبر شبكة “ترانسفير ماركت” 38 مليون يورو. وفق “سبورت 24”.

تجدد مفاوضات أندية روشن مع ريتشارليسون

رياضة
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