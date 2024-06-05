النفط يتراجع لليوم السادس والذهب يرتفع

تراجعت أسعار النفط لليوم السادس على التوالي، حيث انخفضت الأسعار في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم (الأربعاء)، بعد أن أظهر تقرير زيادة في مخزونات الخام والوقود الأمريكية، مما يزيد من المخاوف بشأن نمو الطلب، فيما ارتفعت أسعار الذهب بدعم من ضعف الدولار.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 77.38 دولار للبرميل، كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا، أو 0.3%، إلى 73.07 دولار للبرميل.
وأظهرت أرقام معهد النفط الأمريكي ارتفاع مخزونات الخام بأكثر من أربعة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 31 مايو 2024، مقابل توقعات المحللين بانخفاض قدره 2.3 مليون برميل.
فيما ذكرت مصادر نقلا عن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، وعادة ما يكون ارتفاع المخزونات علامة على تجاوز الإمدادات للطلب.
وكان كلا العقدين قد تراجع نحو دولار في جلسة أمس (الثلاثاء) وقرابة 3 دولارات للبرميل يوم (الاثنين)، تحت ضغط من إعلان تحالف أوبك خططا لزيادة الإمدادات اعتبارا من أكتوبر على الرغم من المؤشرات الأخيرة على ضعف نمو الطلب.
وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بدعم من ضعف الدولار وعوائد سندات الخزانة، وسط ترقب المتعاملين لمزيد من البيانات الاقتصادية لتقييم خطوة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التالية بشأن السياسة النقدية. وفق “أخبار 24”.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2335.62 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجعت الأسعار 1% في الجلسة السابقة، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2355.50 دولار.
وعلى صعيد المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 29.69 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.3% إلى 990.24 دولار، وربح البلاديوم 1% إلى 924.12 دولار.