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05/06/2024   12:57 م

أرامكو في محادثات للاستثمار بمشروع غاز بأمريكا

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أجرت شركة “تيلوريان” لتطوير الغاز الطبيعي المسال بالولايات المتحدة، مُحادثات مع شركتي أرامكو السعودية و”وود سايد إنرجي غروب”، بشأن استثمار في مشروع تصدير الغاز الطبيعي المُسال في لويزيانا الأمريكية، بحسب ما نشرته “بلومبيرغ”.

ونلقت الوكالة أن “تيلوريان” راجعت العديد من العروض الاستثمارية المتنوعة من شركات الطاقة فيما يتعلق بمحطة “دريفتوود” المقترحة، مشيرةً إلى أن الصفقة المحتملة قد تشمل “ميدأوشن إنرجي”، وهي شركة تابعة لشركة الاستثمار “إي آي جي غلوبال إنرجي بارتنرز”، والتي تملك أرامكو حصةً فيها.

وارتفعت أسهم “تيلوريان” في بداية التعاملات بـ30% بعد هذه الأنباء، قبل أن تقلص بعض مكاسبها، حيث ارتفع السهم بـ11% إلى 54 سنتاً صباح الثلاثاء في نيويورك، قبل أن ينخفض السهم بنحو 28%.

ورفضت كل من “تيلوريان” وأرامكو و”وود سايد” و”ميدأوشن” التعليق على الأمر لوكالة “بلومبيرغ”.

وتتطلع شركة “أرامكو”، إلى التوسع في الغاز الطبيعي، حيث باعت الحكومة أسهماً بنحو 12 مليار دولار (45 مليار دولار) في الطرح الثانوي للشركة بسوق الأسهم السعودية يوم الأحد الماضي، مع تخصيص بعض العائدات لتنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط. وفق “أخبار 24”.

كما دخلت شركة “وودسايد”، وهي أكبر منتج للنفط والغاز في أستراليا، في محادثات للاستثمار في مشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال الأمريكية الأخرى، بما في ذلك مصنع “إنرجي ترانسفير” في لويزيانا.

أرامكو في محادثات للاستثمار بمشروع غاز بأمريكا

جديد المحليات
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