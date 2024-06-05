تداول أسهم “سليمان فقيه” بالسوق السعودية

شهدت السوق السعودية الرئيسية “تاسي”، اليوم (الأربعاء)، إدراج وتداول أسهم “مجموعة فقيه للرعاية الصحية”، وذلك بعد أن طرحت المجموعة 49.5 مليون سهم من أسهمها، تمثل 21.47% من إجمالي أسهم الشركة، للاكتتاب والتداول.
وتمت تغطية اكتتاب الأفراد بـ14.5 مرة، وتم تخصيص 3 أسهم كحد أدنى لِكل فرد. وسيجري تداول “مجموعة فقيه” برمز تداول 4017 وبالرمز الدولي SA562GSHUOH7، على أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية 30% ارتفاعاً وانخفاضاً.
وسيتم تطبيق هذه الحدود خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% ارتفاعاً وانخفاضاً وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.
وحددت مجموعة فقيه للرعاية الصحية السعر النهائي لطرحها العام الأولي عند 57.5 ريال للسهم، وأعلنت الشركة إصدار 30 مليون سهم عادي جديد، وبيع 19.8 مليون سهم عادي من الأسهم الحالية من قبل المساهمين البائعين. وفق “أخبار 24”.
ويعد إدراج شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه رابع إدراج في السوق الرئيسية “تاسي” خلال عام 2024، بينما شهد العام الماضي إدراج 7 شركات، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في تاسي إلى 217 شركة، دون احتساب الصناديق العقارية المتداولة التي يصل عددها إلى 18 صندوقاً.