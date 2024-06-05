5.5 مليار لتطوير مشروع عقاري شمال الرياض

أطلقت شركة مشاريع، صندوق وادي مشاريع بحجم يبلغ 5.5 مليار ريال، وهو مخصص لبناء مشروع عقاري متنوع الاستخدام تحت الإنشاء، ويقع شمال مدينة الرياض بين الدرعية والمربع الجديد.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة “مشاريع”، سلامة بن ملهي بن سعيدان، إن إطلاق الصندوق يأتي امتداداً للتوجهات الاستراتيجية التي أعلنتها الشركة مؤخراً، مبيناً أن الصندوق مملوك بالكامل لشركة مشاريع، ومن المخطط طرح جزء من وحدات الصندوق بما لا يتجاوز 20% من قيمته.
وأوضح أن الصندوق مخصص لمشروع تحت الإنشاء تبلغ مسطحات البناء فيه نحو 600 ألف متر مربع، ويحتوي على مبانٍ مكتبية، ومنطقة للتسوق والمقاهي وفندق ومبانٍ سكنية شمال مدينة الرياض، وقد استحوذ الصندوق على أرض المشروع. وفق “أخبار 24”.
وأضاف بن سعيدان، أن هذه الخطوة تؤكد عزم شركة مشاريع على تعزيز مكانتها القيادية في السوق ورفع معدلات نمو أعمالها، وتعزيز أداء مشاريعها.
وأشار إلى توظيف شركة مشاريع خبراتها المتراكمة مع أحدث ما توصل له القطاع العقاري عالمياً، لتقدم منتجات عقارية وخيارات متنوعة لعملاء الشركة من جانب، وتقديم فرص استثمارية للمستثمرين بما يتيح الوصول لأصول عقارية متميزة من جانب آخر، وذلك بما يواكب التقدم الحضاري الذي تعيشه المملكة ويتماشى مع رؤية السعودية 2030.