“الاستثمارات” يصدر أول سندات بالجنيه الإسترليني بـ650 مليوناً

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم (الأربعاء)، نجاحه في تسعير أول إصدار له من السندات بالجنيه الإسترليني بقيمة 650 مليون جنيه إسترليني، (ما يعادل 3.1 مليار ريال تقريبا)، وذلك ضمن برنامجه للسندات الأوروبية متوسطة الأجل، وبما يتماشى مع استراتيجية الصندوق لتنويع مصادر تمويله.
وتم تقسيم الإصدار إلى شريحتين، الأولى بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 1.44 مليار ريال تقريباً) لسندات مدتها 5 أعوام، والثانية بقيمة 350 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 1.68 مليار ريال تقريباً) لسندات مدتها 15 عاماً.
وشهد العرض اكتتاباً تجاوز 6 أضعاف إجمالي الإصدار، ما يعكس حجم الإقبال القوي من المستثمرين، ويؤكد على الجدارة الائتمانية العالية لصندوق الاستثمارات العامة وقوته المالية.
ويُصنف صندوق الاستثمارات العامة بدرجة (A1) من قِبل وكالة موديز للتنصيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية، وبدرجة (A ) من قِبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفق “أخبار 24”.
وتمثل القروض وأدوات الدين أحد المصادر الأربعة الرئيسية لتمويل صندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب الأرباح المحتفظ بها من الاستثمارات، وضخ رؤوس الأموال من الحكومة، والأصول الحكومية المحولة إلى الصندوق.