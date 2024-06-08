الهلال يعلن برنامج تحضيراته للموسم الجديد

أعلن نادي الهلال عن برنامجه التحضيري للموسم الكروي الجديد 2024-2025، وقرارات الجهاز الفني بقيادة جورجي جيسوس.
ونشر الهلال عبر حسابه الرسمي بـ “إكس” برنامج الإعداد للموسم الجديد، وجاء فيه العودة للتدريبات الجماعية في الأول من يوليو المقبل بعد الحصول على راحة سلبية مدتها 30 يومًا.
ويغادر الهلال إلى النمسا لإقامة معسكر خارجي في الخامس عشر من يوليو المقبل على أن ينتهي في الثالث من أغسطس ويعود بعدها الفريق إلى الرياض. وفق “سبورت 24”.
وكان الهلال قد حقق ثلاثية محلية في الموسم المنقضي بالتتويج بألقاب الدوري وكأس الملك والسوبر.