التصنيف الآسيوي كلمة سر الأخضر أمام الأردن

يخوض المنتخب السعودي، الثلاثاء، اختبارًا قد يكون الأهم في مشواره بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، عندما يستقبل نظيره الأردني في ختام مرحلة الدور الثاني.
وضمن الأخضر و”النشامى” التأهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، لكن المباراة تمثل صراعًا محتدمًا على الصدارة التي يتربع عليها المنتخب السعودي برصيد 13 نقطة “4 انتصارات وتعادل وحيد”، فيما يحل المنتخب الأردني ثانيًا بـ10 نقاط “3 انتصارات وتعادل وخسارة”.
ويحتاج المنتخب السعودي للفوز من أجل الحفاظ على موقعه ضمن منتخبات المستوى الثاني في قرعة المرحلة النهائية وهو ما سيمنحه أفضلية في التصفيات النهائية، لكن الخسارة قد تدفع به إلى المستوى الثالث وهو ما سيزيد من صعوبة مجموعته في المرحلة النهائية.
وفي حال فوز المنتخب العراقي على فيتنام في مقابل تعثر الأخضر أمام الأردن فإن العراق سيرتقي للمستوى الثاني ويتراجع المنتخب السعودي إلى المستوى الثالث.
يذكر أن قرعة الدور النهائي الحاسم من تصفيات المونديال ستقام يوم 27 يونيو الجاري.
وبحسب النظام الجديد فإن 18 منتخبًا ستتأهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات سيتم تقسيمها إلى 3 مجموعات بواقع 6 منتخبات في كل مجموعة، ليتأهل الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، فيما يخوض صاحبا المركزين الثالث والرابع ملحقًا حيث سيتم تقسيم المنتخبات الستة إلى مجموعتين تضم كل منها 3 منتخبات ليتأهل الأول من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم بينما يخوض الوصيفان مباراة ملحق يتأهل الفائز به إلى بطولة ملحق FIFA المؤهلة إلى المونديال. وفق “سبورت 24”.
وتملك آسيا لأول مرة 8 مقاعد مباشرة إلى كأس العالم وذلك بعد زيادة عدد منتخبات المونديال إلى 48، بالإضافة إلى مقعد غير مباشر يكون عبر الملحق العالمي.