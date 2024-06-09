سجن وتغريم 18 مخالفاً نقلوا 103 غير مصرحين بالحج

ضبطت قوات أمن الحج بمداخل العاصمة المقدسة (18) مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج (الحج بلا تصريح)، حيث جرى تطبيق الإجراءات الإدارية بحقهم، بالسجن 270 يوماً والغرامة بما تجاوز مليون ريال.
وأوضح بيان لوزارة الداخلية أن المضبوطين هم 5 مقيمين و13 مواطنًا، نقلوا 103 مخالفين، وذلك يوم 2/ 12/ 1445 هـ الموافق 8/ 6/ 2024م.
وأشار البيان إلى أن اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات أصدرت بحق المضبوطين (17) قرارًا إداريًا، تضمنت: عقوبة السجن لمدة (15) يومًا لكل ناقل، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، وتتعدد الغرامة بتعدد كل مخالف يتم نقله، والتشهير بهم، وترحيل الناقلين من الوافدين مع منعهم من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة مركبتين مستخدمتين في النقل قضائيًا.
وبذلك يبلغ مجموع الناقلين المخالفين الذين ضبطتهم قوات أمن الحج 64 مواطناً ومقيماً، نقلوا ما مجموعه 277 من المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج (الحج بلا تصريح). وفق “أخبار 24”.
ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج؛ لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.