رسالة من فيغا لجماهير الأهلي

وجّه لاعب الأهلي، الإسباني جابري فيغا رسالة لجماهير ناديه، للرد على ما أُثير خلال الفترة الماضية حول اقتراب رحيله عن الفريق، والانضمام إلى مواطنه، المدرب أوناي إيمري في أستون فيلا.
وكتب فيغا عبر حسابه على موقع إنستقرام: “كما تعرفون جميعا، لم يكن موسما سهلا بالنسبة لي.. تغيير كبير في حياتي ثم إصابة لأول مرة أبعدتني لعدة أشهر عن أكثر شيء أحبه”.
وأضاف: “ولكن مع ذلك فقد عشت لحظات رائعة مع لاعبين مميزين والجميع هنا في الأهلي، شكرا لكل من عاملني بشكل جيد منذ اليوم الأول لي هنا، فبدونهم لكانت الأمور أكثر اختلافا”.
وتابع: “أريد أيضا أن أشكر الجماهير على دعمها لي في كل مباراة لعبتها”.
وأتم الإسباني: “الأفضل لم يأتِ بعد” في إشارة إلى استعداده لتقديم المزيد بقميص الأهلي في الموسم المقبل، ليرد بذلك على شائعات الرحيل. وفق “أخبار 24”.