لاعب الأردن: “الأخضر” منتخب كبير وخاصة أمام جماهيره

أكد لاعب المنتخب الأردني إحسان حداد، أنه يجب أن يعتاد الفريق على جميع الظروف، مشيرا إلى أن منتخب بلاده يملك لاعبين محترفين هنا في السعودية والخليج وسيظهروا بالصورة التي ينتظرها الجميع.
وقال حداد في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة السعودية في تصفيات كأس العالم: “المنتخب السعودي منتخب كبير وخاصة أمام جماهيره، نسعى للاستمرار على الصورة التي ظهرنا بها في كأس آسيا وننهي الموسم بأفضل صورة ممكنه”.
ويحل المنتخب الأردني ضيفا على نظيره السعودي، غدا الثلاثاء، بملعب الأول بارك، في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة السابعة بالدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027. وفق “سبورت 24”.
ويدخل الأخضر المواجهة في صدارة ترتيب المجموعة السابعة في التصفيات برصيد 13 نقطة، بينما يحتل منتخب الأردن المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وقد ضمن المنتخبان التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.