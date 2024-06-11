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رياضة > سفير الصين يزور موقع مشروع استاد وسط جدة
11/06/2024   8:13 ص

سفير الصين يزور موقع مشروع استاد وسط جدة

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قام السفير الصيني لدى المملكة العربية السعودية تشانغ هوا، بزيارة موقع مشروع استاد ‫وسط جدة‬ للاطلاع على سير العمل والتجهيزات الإنشائية.

ويتم تنفيذ مشروع استاد وسط جدة من قبل إحدى الشركات السعودية المختصة في المقاولات مع إحدى الشركات الصينية.

ويعتبر استاد وسط جدة من الاستادات التي ستستضيف نسخة 2027 من بطولة كأس آسيا، كذلك يعتبر مرشحًا بقوة لاستضافة كأس العالم 2034.

ويساع الملعب لـ 46 ألف مقعد بتصميم على الطراز العالمي ويحتوي على 7 طوابق فوق الأرض وطابقين تحتها، بالإضافة إلى أنظمة التكييف والسقف المتحرك. وفق “سبورت 24”.

سفير الصين يزور موقع مشروع استاد وسط جدة

رياضة
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