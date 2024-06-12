فحص 400 ألف رأس ماشية قبل دخولها مكة

أجرى المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء”، فحوصات على قرابة 400 ألف رأس من الماشية قبل دخولها العاصمة المقدسة؛ سعياً للحد من مخاطر الصحة الحيوانية والتأكد من خلوها من الأمراض المعدية والوبائية خلال موسم حج هذا العام.
وتخضع جميع المواشي المستوردة والمحلية للكشف الظاهري يومياً من قِبل فرق السيطرة على الأمراض الوبائية، للتأكد من سلامتها من الأمراض المعدية أو الوبائية قبل دخولها الأسواق.
وأوضح مدير عامّ فرع مركز “وقاء” بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور غالب الصاعدي، أن الفِرَق تتقصّى بدورها عن الأمراض الحيوانية في حظائر المستوردين وتصدر الشهادات الصحية للمواشي السليمة، كما تقوم بعزل المشتبَه بإصابتها فوراً. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه نتج عن أعمال الفِرَق الميدانية حتى الآن فسح قُرابة 400 ألف رأس من المواشي للدخول إلى العاصمة المقدسة، إلى جانب جولات التقصي والمكافحة لنواقل الأمراض التي بلغت 1591 جولة، وكذلك مراقبة الأسواق والمسالخ بإجمالي بلغ 403 جولات.