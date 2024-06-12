ثنائية رونالدو تقود البرتغال للفوز على أيرلندا وديًا

سجل كريستيانو رونالدو هدفين في الشوط الثاني فيما قد يكون آخِر مباراة دولية يخوضها في بلاده حيث فازت البرتغال 3-صفر على أيرلندا في ختام استعدادها لبطولة أوروبا لكرة القدم 2024 اليوم الثلاثاء.
وتقدم صاحب الأرض في الدقيقة 18 عندما سدد جواو فيليكس الكرة في الشباك بعد ركلة ركنية قصيرة نُفذت بإتقان، ليسدد القائد رونالدو ركلة حرة بعدها بأربع دقائق غيرت اتجاهها عند القائم البعيد في أول تهديد له على مرمى المنافس.
ولم يكن من الممكن حرمان مهاجم النصر السعودي (39 عاما) من التسجيل وأحرز هدفا رائعا بقدمه اليسرى بداية الشوط الثاني.
وأضاف رونالدو هدفا آخر بعد ساعة من اللعب ليرفع رصيده إلى 130 هدفا دوليا في 207 مباريات مع البرتغال.
وثارت تكهنات بأن رونالدو، الذي شارك لأول مرة في بطولة أوروبا عام 2004 وفاز باللقب عام 2016، قد يتوقف عن اللعب دوليا أو يعتزل كرة القدم بعد البطولة المقامة في ألمانيا. وفق “سبورت 24”.
وتبدأ البرتغال مشوارها في المجموعة السادسة في بطولة أوروبا بمواجهة جمهورية التشيك في لايبزيج في غضون أسبوع قبل أن تواجه تركيا وجورجيا.