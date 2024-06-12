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رياضة > لاعب الأردن: نجحنا في تصدُّر المجموعة
12/06/2024   7:24 ص

لاعب الأردن: نجحنا في تصدُّر المجموعة

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أكد لاعب المنتخب الأردني علي علوان، أنهم كانوا يتطلعون للصدارة وهذا ما تحقق، موجهاً الشكر للجماهير على حضورها ودعمها.

وخسر المنتخب الوطني السعودي الأول لكرة القدم مباراته أمام ضيفه الأردني، بنتيجة 2-1، في المباراة التي استضافها ملعب الأول بارك بالرياض، في الجولة الختامية من مرحلة المجموعات للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وضمن المنتخبان التأهل إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية قبل مباراتهما التي حسمها النشامى.

وانتزع المنتخب الأردني الصدارة بفارق الأهداف عن نظيره السعودي بعد تساوي الطرفين في مجموع النقاط بالرقم 13. وفق “سبورت 24”.

لاعب الأردن: نجحنا في تصدُّر المجموعة

رياضة
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