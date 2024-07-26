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26/07/2024   12:51 م

“أوبن إيه آي” تختبر محرك بحث ينافس “جوجل”

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أعلنت شركة “أوبن إيه آي” أنها تختبر محرك بحث على مجموعة صغيرة من المستخدمين، وتعتزم دمج هذه الوظيفة في “تشات جي بي تي” مما يجعل برنامج المحادثة هذا القائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي منافساً لـ”جوجل”.

وقالت الشركة إن الإجابات عن الاستفسارات من خلال هذا المحرّك المسمّى “سيرتش جي بي تي”، ستمزج بين عناصر “جي بي تي-4” والمعلومات التي تُجمَع مباشرة من الإنترنت.

وأوضحت “أوبن إيه آي” في عرض تقديمي نُشر على الإنترنت أن “سيرتش جي بي تي” مصمم لمساعدة المستخدمين على التقارب مع منشئي المحتوى من خلال الاستشهاد بوضوح بمواقع إلكترونية وإدراج روابطها.

وأفادت بأنها أقامت شراكات مع ناشري محتوى، مما يمكّنهم خصوصاً من اختيار كيفية ظهورهم في الإجابات عن الاستفسارات.

وأكدت “أوبن إيه آي” أن “سيرتش جي بي تي” قد يذكر المواقع الإلكترونية حتى لو رفض أصحابها السماح باستخدام محتواها لتطوير واجهات الذكاء الاصطناعي التوليدي على غرار “تشات جي بي تي”.

وعلى عكس “تشات جي بي تي” الذي ينتج إجابات مكتوبة من دون الإشارة إلى أي مراجع أخرى، تتضمن إجابات “سيرتش جي بي تي” أيضاً روابط لمواقع الطرف الثالث التي كانت بمثابة مصدر الإجابة. وفق “أخبار 24”.

ومن المقرر أن يكون “سيرتش جي بي تي” شبيهاً لمحرّك البحث الجديد “إيه آي أوفرفيوز” AI Overviews الذي أعلنت عنه “جوجل” في منتصف مايو، ويعمل وفقاً لمبدأ مماثل.

“أوبن إيه آي” تختبر محرك بحث ينافس “جوجل”

مال وأعمال
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