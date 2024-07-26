التسجيل العيني لضاحية نمار بالرياض الأحد

أعلنت الهيئة العامة للعقار، بدء التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية الثانية والعشرين بمدينة الرياض، بعد غد (الأحد).
وتقع المنطقة العقارية الثانية والعشرين في مدينة الرياض، وهي جزء من حي ضاحية نمار، ويحدها شمالاً شارع عبد الباقي الحنائي وجنوباً وشرقاً شعيب المطوية، وغرباً شارع وادي الهدار، ومساحة المنطقة العقارية: 0.3027 كيلومتر مربع.
وأشار قرار الهيئة إلى أن تاريخ بداية استقبال الطلبات 28 يوليو الجاري، فيما ينتهي موعد استقبال الطلبات في 31 أكتوبر المقبل، ويتم تقديم الطلبات عبر منصة السجل العقاري، وعن طريق مراكز الخدمة مع إرفاق كل ما يثبت أملاكهم وحقوقهم من مستندات خلال المدة المحددة لاستقبال الطلبات. وفق “أخبار 24”.
ونص القرار على تحديد توثيق التصرفات العقارية بعد إعلان المناطق العقارية من خلال وزارة العدل والهيئة العامة للعقار “السجل العقاري” خلال فترة التسجيل، فيما يتم إيقاف توثيق التصرفات العقارية بعد انتهاء مدة الإعلان للمنطقة العقارية من قبل وزارة العدل المحددة أعلاه وينقل الاختصاص للهيئة بعدها.