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أخبار محلية > بالفيديو.. مختص: هذه الفئة من المتعافين من “كورونا” قد يصابون مرة أخرى بأعراض أشد
14/10/2020   8:43 ص

بالفيديو.. مختص: هذه الفئة من المتعافين من “كورونا” قد يصابون مرة أخرى بأعراض أشد

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أوضح الأستاذ المساعد والباحث في علم الفيروسات بجامعة القصيم الدكتور عبدالله القيسي، كيف يمكن لفيروس كورونا أن يصيب الشخص مرتين، مبيناً أن ذلك قد يحدث مع نسبة قليلة من المصابين.

وقال القيسي في لقائه على قناة “الإخبارية”، إن إصابة الشخص بالفيروس مرتين غير مستبعد علمياً، مبيناً أنه في الغالب عندما يشفى الشخص من فيروس ما تتكون لديه مناعة وأجسام مضادة ضد هذا الفيروس في الـدم، وتختلف نسبة هذه الأجسام من شخص لآخر.

وأضاف أن أغلب الأشخاص تتكون لديهم أجسام تمنع إصابتهم بالفيروس مجدداً، لكن هناك عدد قليل إما لا يتكون لديهم الأجسام المضادة أو تكون نسبتها لديهم قليلة، فهؤلاء قد يتعرضون للإصابة مرة أخرى. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن هناك دراسة أخرى توضح أن تلك الأجسام تختفي بعد أشهر ما يجعل الشخص عرضة للإصابة مرة أخرى، موضحاً أن الأجسام المضادة إذا لم تحم فإنها تجعل أعراض الإصابة أشد من المرة الأولى.

بالفيديو.. مختص: هذه الفئة من المتعافين من “كورونا” قد يصابون مرة أخرى بأعراض أشد

أخبار محلية
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