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أخبار محلية > بالفيديو.. الطفلة حنين توضح كيف حفظت القرآن كاملاً وهي بعمر 6 سنوات بمساعدة والدتها
14/10/2020   8:45 ص

بالفيديو.. الطفلة حنين توضح كيف حفظت القرآن كاملاً وهي بعمر 6 سنوات بمساعدة والدتها

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كشفت الطفلة الحافظة للقرآن في السادسة من عمرها، حنين محمد، الطريقة التي اتبعتها حتى أكملت حفظها على نحو أمثل بمساعدة والدتها.  

وأوضحت، خلال حديثها لبرنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، أنها كانت في البداية تحفظ نصف وجه ثم تطورت قدرتها بحفظ وجه كامل، حتى استطاعت حفظ وجهين، مشيرة إلى أنها كانت تقرأ الجزء المراد حفظه 10 مرات ثم تقوم بتسميعه لوالدتها التي تحفظ القرآن كاملاً كذلك. 

من جهتها قالت أم حنين إنها لاحظت على الطفلة القدرة على حفظ القرآن بعد أن تمكنت من حفظ قصار السور عن طريق السمع، مؤكدة أنها كانت تحرص على إسماع أولادها القرآن حتى أثناء لعبهم.  

وأشارت إلى أن تلك الطريقة ساعدت ابنتها على حفظ 40 سورة تقريبًا من القرآن، مضيفة أن ابنتها الصغرى وتدعى رغد عمرها 4 سنوات ونصف وتحفظ من القرآن 6 أجزاء.   وفق “أخبار 24”.

في السياق ذاته، قالت رئيسة قسم المتابعة والاتصال بجمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم، منى البهيجان، إنه يمكن لطفلة بعمر حنين أن تحفظ القرآن الكريم كاملاً، مبينة أن الفئة العمرية ما قبل سن المدرسة تبدأ الحفظ بطريقة التلقين والتكرار حتى تتقن التلاوة، ثم بعدها يتم الانتقال إلى مرحلة الحفظ وهي كذلك على عدة مراحل.  

 

بالفيديو.. الطفلة حنين توضح كيف حفظت القرآن كاملاً وهي بعمر 6 سنوات بمساعدة والدتها

أخبار محلية
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