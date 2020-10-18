من موقع حـادث مواقف الخبر.. الدفاع المدني: لن ننهي عملنا حتى نتأكد أنه لا توجد أي روح تحت الأنقاض

أكد مسؤول الدفاع المدني في موقع حـادث انهيار مواقف الخبر، المقدم عبدالهادي الشهراني، أنه لن يتم الانتهاء من مباشرة الحادث حتى التأكد من أنه لا يوجد أي روح تحت الأنقاض.
وأوضح، خلال حديثه لقناة الإخبارية، أنه من المتوقع الإعلان عن الانتهاء من مباشرة الحادث خلال ساعات، وأن فرق الإنقاذ تواصل عملها للتأكد من خلو الموقع من أي مصابين في موقع الحادث.
وشهد موقع الحادث مواصلة فرق الإنقاذ والدفاع المدني والأطقم الطبية عملها، حيث أُنقذ 3 أشخاص كانوا محتجزين ونُقلوا للمستشفى لتلقي العلاج . وفق “أخبار 24”.
فيما وفرت مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية 5 مستشفيات، 3 حكومية و2 من القطاع الخاص، بالإضافة إلى 10 سيارات إسعاف تحسبًا لأي طارئ.
فيديو | مراسل #الإخبارية: توفير 7 مستشفيات بالإضافة إلى 10 سيارات إسعاف إثر #انهيار_أرضي في مواقف برج #الخبر.. و #الدفاع_المدني: عمليات البحث والإنقاذ مستمرة pic.twitter.com/q17VdQhSCw
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 18, 2020