“الصحة” تُحذر من خطوة اكتئاب ما بعد الولادة.. وتوضح طريقة التصرف معه

حذرت وزارة الصحة من خطورة إصابة النساء في فترة ما بعد الولادة بالاكتئاب، داعيةً من تشعر بالأعراض إلى طلب المساعدة فوراً.
وأوضحت الوزارة في فيديو توعوي، أن واحدة من كل 10 نساء تُصاب باكتئاب ما بعد الولادة، لذا وجب الانتباه للأعراض وطلب المساعدة فور ظهورها.
ونوهت إلى أنه حسب الإحصائيات الطبية العالمية، فإن نسبة 10% من المُصابات بالاكتئاب ما بعد الولادة يموتون انتحـاراً.
ونصحت بطلب المساعدة الطبية فوراً وعدم انتظار حدوث تحسن، في حال وجود شك بإصابة إحدى الصديقات أو الأحباء باكتئاب ما بعد الولادة.
أنتِ لستِ لوحدك…🤱🏻
واحدة من كل عشر نساء تصاب بـ #اكتئاب مابعد الولادة #عش_بصحة pic.twitter.com/QMIOA5xBpo
— عش بصحة (@LiveWellMOH) October 18, 2020
وفق “أخبار 24”.