نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الصحة” تُحذر من خطوة اكتئاب ما بعد الولادة.. وتوضح طريقة التصرف معه
19/10/2020   7:00 ص

“الصحة” تُحذر من خطوة اكتئاب ما بعد الولادة.. وتوضح طريقة التصرف معه

+ = -
872

حذرت وزارة الصحة من خطورة إصابة النساء في فترة ما بعد الولادة بالاكتئاب، داعيةً من تشعر بالأعراض إلى طلب المساعدة فوراً.  

وأوضحت الوزارة في فيديو توعوي، أن واحدة من كل 10 نساء تُصاب باكتئاب ما بعد الولادة، لذا وجب الانتباه للأعراض وطلب المساعدة فور ظهورها.  

ونوهت إلى أنه حسب الإحصائيات الطبية العالمية، فإن نسبة 10% من المُصابات بالاكتئاب ما بعد الولادة يموتون انتحـاراً.  

ونصحت بطلب المساعدة الطبية فوراً وعدم انتظار حدوث تحسن، في حال وجود شك بإصابة إحدى الصديقات أو الأحباء باكتئاب ما بعد الولادة.  

 

وفق “أخبار 24”.

“الصحة” تُحذر من خطوة اكتئاب ما بعد الولادة.. وتوضح طريقة التصرف معه

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885117264.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.