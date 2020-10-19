بعد الفوز على ضمك.. مدرب الرائد يهاجم اتحاد كرة القدم (فيديو)

أبدى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، بيسنيك هاسي، استيائه من قرار منع الحارس عز الدين دوخة، من المشاركة مع الفريق، في مباراة اليوم أمام نظيره ضمك، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري المحترفين.
وقال بيسنيك هاسي، في تصريحات للقنوات الرياضية السعودية: “غير راض عن بداية الاستعدادات للدوري، قرار إيقاف الحارس عز الدين دوخة، ليلة المباراة قرار غير اخترافي”.
وأوضح: “النادي ليس لديه أي معلومة بقرار حجر اللاعب لمدة 48 ساعة، بسبب مشاركته مع المنتخب الجزائري خلال فترة التوقف الماضية”، مضيفًا: “الفريق غير جاهز بشكل تام وفترة الإعداد غير كافية، ولكن أبارك للفريق هذا الانتصار وتحقيق ثلاث نقاط مهمة”. وفق “أخبار 24”.
وتواجد دوخة رفقة المنتخب الجزائري خلال فترة التوقف الماضية، حيث من المفترض أن يظل الحارس داخل الحجر المنزلي لمدة 48 ساعة، وفقا للبروتوكل الطبي المتفق عليه من قبل اتحاد كرة القدم.
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، في تحقيق الفوز على نظيره ضمك، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
#الديوانية
بيسنيك هاسي – مدرب #الرائد:
إيقاف “عز الدين دوخة” ليلة المباراة أمام #ضمك قرار غير إحترافي.. والفريق غير جاهز بشكل تام وفترة الإعداد لم تكن كافية.#ضمك_الرائد pic.twitter.com/GXtwTbxHEY
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 18, 2020