إدارة النصر تمهل “فيتوريا” فرصة أخيرة.. التصحيح أو الرحيل

كشف الإعلامي الرياضي عيسى المسمار، عن أن إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، تسعى لمعالجة وضع الفريق، من خلال إعطاء المدرب البرتغالي روي فيتوريا فرصة أخيرة، لتصحيح الأخطاء.
وقال المسمار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “حسب ما وصلني إدارة النصر تعطي فيتوريا فرصة أخيرة لمعالجة الأخطاء وتصحيحها، حيث إن الوقت لا يسعف الإدارة لتغيير المدرب والفريق مقبل على نصف نهائي كأس الملك بعد أسبوع”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف: “كما تسعى إدارة النصر إلى حسم موضوع صانع الألعاب قبل انتهاء فترة التسجيل”.
وكان فريق النصر قد خسر من أمام نظيره الفتح بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، موسم 2020-2021.
حسب ماوصلني
،
ادارة #النصر تعطي #فيتوريا فرصة أخيرة لمعالجة الأخطاء وتصحيحها، حيث ان الوقت لايسعف الادارة لتغيير المدرب والفريق مقبل على نصف نهائي كاس الملك بعد اسبوع
،
كما تسعى إدارة النصر إلى حسم موضوع صانع الالعاب قبل إنتهاء فترة التسجيل
— عيسى المسمار (@eissa968) October 19, 2020